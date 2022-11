Otto Kubin, langjähriger Mesner in der Stiftskirche Ossiach, hat am Christkönig-Sonntag, dem 20. November, seine Augen für immer geschlossen. Kurz nach Vollendung seines 93. Lebensjahres verstarb der ehemalige Mesner in Villach. Dem verstorbenen "Ehrenmesner" dankt Stiftspfarrer Erich Aichholzer für seinen "stets würdevollen und pflichtbewussten Mesnerdienst und sein aufrichtig gelebtes Glaubenszeugnis". Die Anteilnahme gelte seiner Familie, die ihm in seinen kirchlichen Diensten immer bereitwillig zur Seite stand, erklärt Aichholzer.