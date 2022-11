Ab dem 25. November wird man in Feldkirchen über einige orange Hände steigen müssen. Diese werden 16 Tage lang in einigen Straßen aufgesprayt, die Feldkirchner Soroptimistinnen machen wieder auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Die Aktion "Orange the World" startet am Freitag, dem 25. November, für 16 Tage. Dabei werden Gebäude in Orange leuchten, die Spray-Aktion kommt zusätzlich dazu.