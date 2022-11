Bei Hanni’s Krendlerei in Feldkirchen findet man nicht nur Kas-, Fleisch- und Kletzennudel, auch zahlreiche neue Ideen werden immer wieder ausprobiert. Das Inhaber-Duo Johanna Niederbichler (27) und Florian Ruppitsch (30) eröffneten vor vier Jahren die Krendlerei. "Wir haben sie auf der Grundlage von den Rezepten von Florians Mutter gegründet. Sie hat schon immer gesagt, dass so ein Geschäft einen Sinn hätte und wir wollten uns sowieso immer selbstständig machen", berichtet Johanna Niederbichler. Wenige Monate nach der Entscheidung wurden schon die ersten Nudeln produziert – damals wie heute, alles in Handarbeit.