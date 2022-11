"Ich hatte mein 'Coming-out' bei einem Redewettbewerb der Landjugend heuer im Mai. Davor hatte ich Angst, darüber zu sprechen. Danach habe ich nur Unterstützung und offene Arme in der Landjugend erfahren", erzählt Philipp Messner. Messner ist homosexuell, ehemaliger Bezirksobmann der Landjugend Völkermarkt und ist gerade gemeinsam mit Daniela Hinteregger, Vorsitzende des Internationalen Committees der Landjugend Kärnten, und Elisabeth Fleischhacker aus Irland zurückgekehrt. Gemeinsam haben sie das "Autumn"-Seminar der europäischen Landjugend-Organisationen "Rural Youth Europe" in Dublin besucht. Die Seminarwoche, die jedes Jahr in einem anderen Land stattfindet, widmete sich diesmal dem Thema LGBTQIA+ in der Landjugend.

"Die Landjugend ist Österreichs größte Jugendorganisation und damit ein Abbild unserer Gesellschaft. Alle sexuellen Identitäten und die Meinungen dazu sind bei uns mit Sicherheit vertreten. Bisher wurde LGBTQIA+ allerdings selten thematisiert, wir wollen das ändern", sagt Daniela Hinteregger. "Deshalb waren wir begeistert, an dem Workshop teilzunehmen, damit wir die Erkenntnisse daraus in Kärnten verbreiten können", sagt auch Elisabeth Fleischhacker. Geplant sind zunächst kleine Schritte: "Baby-Steps, wir wollen zuerst die Sichtbarkeit erhöhen. Wir wollen Offenheit und Diversität zeigen und jeden willkommen heißen", sagt Hintergger.

Daniela Hinteregger will mit "Baby-Steps" Sichtbarkeit erhöhen. © KK

Nicht konservativ

Philipp Messner, der gerade eine Trainerausbildung macht, will eigene Workshops ins Leben rufen. "Es wird Zeit, dass wir hier was machen und Hilfe anbieten. Ich würde es nicht Tabuthema nennen, aber die Angst, bloßgestellt zu werden, wenn man darüber spricht, ist in der Landjugend immer noch da. Jede Seite hat Befürchtungen, etwas Falsches zu sagen, oder zu tun." Man will auch dem Image der Landjugend neuen Elan geben, sagt Hinteregger: "Viele haben das Stereotyp eines konservativen Weltbilds vor Augen, wenn sie an die Landjugend denken. Für mich ist das Gegenteil der Fall, ohne die Landjugend hätte ich nie so viele Länder besucht und meinen Blick so weit geöffnet."

Philipp Messner will Workshops zu LGBTQIA+ in der Landjugend anbieten. © KK

"Safe Space"

In Irland habe man Verhaltens-Guidelines für die eigenen nationalen Organisationen entwickelt. Diese Endprodukte sollen als Unterstützung für einen sensiblen Umgang mit der Thematik genutzt werden. Das Ziel sei es, die heimische Landjugend zu einem "Safe Space", einem sicheren Ort für Jugendliche, zu machen, die sich mit LGBTQIA+ identifizieren. Denn jedes Landjugendmitglied soll sich in der eigenen Jugendorganisation wohlfühlen und sich entfalten können. "Ich kann mich bezüglich meiner sexuellen Identität auf den Rückhalt meiner Familie, meiner Freunde in und außerhalb der Landjugend verlassen. Jeder Jugendliche soll wissen, dass es "Support" bei den Freunden in der Landjugend gibt, egal ob er, sie oder nicht binär", gibt Messner als Ziel an.

Am Treffen in Dublin haben 30 Landjugendliche aus 13 Nationen teilgenommen. Das Internationale Committee der Landjugend Kärnten wird im Sommer 2023 im Zuge eines weiteren europaweiten Austausches Jugendliche nach Kärnten holen, um sich dem Thema der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu widmen.