Es flockt, es schneit, es wird künstlich nachgeholfen: In den Skigebieten der Region freut man sich auf den Winter und hofft auf wenige oder keine Coronamaßnahmen. Man hat in den vergangenen Jahren aber auch das Service ausgebaut: Bei den meisten Skigebieten kann man sich das Kassen-Anstellen mit dem Kauf einer Online-Karte sparen. Nur bei Keycard-Systemen muss man zumindest einmal an die Kasse und holt sich seine Liftkarte zum Aufbuchen. Vorfreude herrscht vor allem bei den Gastrobetrieben, denn diese Saison verspricht wieder Winterspaß.

Turracher Höhe

Auf der Turrach beginnt der Pistenspaß am 3. Dezember. Drei Lifte sind in Betrieb, sukzessive werden weitere Lifte eingeschalten. In den Vollbetrieb wird man um den 20. Dezember gehen. Um die drei, vier Grad Minus muss es haben, damit das Beschneiungssystem in Betrieb genommen werden kann. Und auch die Luftfeuchtigkeit muss passen. Betriebsleiter Harald Rossmann: "Je trockener, umso besser." Möglicherweise werden nicht gleich alle Pisten beschneit sein. Der Preis einer Tageskarte für Erwachsene wird im Vollbetrieb 54,50 Euro betragen, im Teilbetrieb kostet die Tageskarte 42 Euro. Den Sparstift setzt man heuer natürlich an, der Lift wird ein wenig langsamer fahren und die Sitzheizung spart man ein. 18 Personen kümmern sich um die Beschneiung. "Acht Personen arbeiten in der Nacht, zehn am Tag", erklärt Rossmann. "Sie sind bei jedem Wetter draußen, das ist ein harter Job." Um bei der Beschneiung nicht zu viel des Guten auf die Piste zu bringen, setzt man seit Jahren auf eine Schneehöhenmessung. Rossmann: "Der Fahrer des Pistengerätes weiß immer genau, wie viel Zentimeter Schnee unter ihm sind."

Auf der Turracher Höhe wird bereits gefahren © Manfred Schusser

Gerlitzen

Sechs Millionen Euro hat man heuer auf der Gerlitzen investiert: Die Wörthersee Freeride Jet-Sesselbahn ersetzt den "Finsterbachlift" auf der Süd-Ost-Seite der Gerlitzen. Neue Pistengeräte wurden angeschafft und der Kassenbereich bei der Talstation Kanzelbahn hat jetzt eine Rolltreppe. So kann der Berg noch bequemer erreicht werden. Es gibt auch viele günstige Kombis mit Therme und Zug. Für eine Tageskarte zahlen Erwachsene 56 Euro, Jugendliche 42 Euro und Kinder 28 Euro. Durch den Neuschnee hat man den Saisonstart vorverlegt: am 3. Dezember geht es bereits los.

Falkert

Fixer Saisonstart auf dem Falkert ist der 17. Dezember. "Wir versuchen nie, früh zu starten. Wir beginnen immer erst Mitte Dezember", sagt Julia Köfer, die mit ihrem Mann auch das "Heidi Hotel" betreibt, über die Philosophie für den "Heidi Skipark". Am Donnerstag der vergangenen Woche maß man am Falkert hoffnungsvolle zarte 0,6 Grad Minus und in Richtung Falkertspitz war der Berg angezuckert. Beschneit wurde noch nicht. Köfer: "Wir warten ab, bis es kälter wird, damit die Schneequalität gut wird." Außerdem ist man in der Familie Köfer entspannt, was den kommenden Winter betrifft. "Die Leute hier sagen, ein milder Herbst ist eine Garantie für einen starken Winter." Mit dem Skipark werden auch die Loipen in Betrieb gehen. Bei den Preisen für das Pistenvergnügen bleibt man familienfreundlich. 29,50 Euro kostet eine Tageskarte für Erwachsene. "Hier ist der Preis gleichgeblieben", informiert Köfer. "Eine Drei-Stunden-Karte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 82,50 Euro. Bei den Mehrtagespässen haben wir minimal erhöht", so Köfer. Eine Zweitageskarte für einen Erwachsenen ist um 58,50 Euro zu haben.

Skigebiet Saualpe – Eberstein

Ab 17. Dezember geht es auf dem kleinen Skigebiet Saualpe in Eberstein wieder los. Der kleine Tellerlift ist vor allem bei Einheimischen beliebt. Einzigartig ist das Bergauf-Rodeln. Dafür stehen speziell umgebaute und geprüfte Sicherheitsrodel auf der Steinerhütte zum Verleih bereit und bieten besonderen Winterspaß. Sicherheit wird großgeschrieben: Eigens adaptierte Bremssysteme gibt es für die rasanten Rodler. "Wir verbessern auch laufend die Strecke", erzählt Geschäftsführer Hans Jörg Zöhrer von den Vorbereitungen für die Saison. Es wird am Freitag und Samstag sowie für Gruppen ab 5 Personen gegen Voranmeldung an jedem beliebigen Tag wieder ein Nachtrodeln bis 21 Uhr geben. Regulär hat man von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Steinerhütte und die Druckerhütte laden zu einem Einkehrschwung ein.

Die Preise mussten etwas angehoben werden. Bergaufrodeln inklusive der Rodelmiete kostet für eine Stunde 22 Euro. Dreier–Block 15 Euro und die Einzelfahrt fünf Euro. Die Liftpreise zum Skifahren belaufen sich auf 24 Euro für Erwachsene, 22 Euro für Jugendliche, 20 Euro für Kinder. Halbtags auf 20, 18 und 16 Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren gratis. Es gibt auch wieder Skikurse.

Flattnitz

13 Pistenkilometer mit viel Platz und wenig Wartezeiten – die Flattnitz in der Gemeinde Glödnitz wirbt als "Geheimtipp". Mit drei Liftanlagen ist das Skigebiet überschaubar, wird aber beschneit. Die zehn Kilometer lange Langlaufloipe ist sehr sonnig gelegen und wird mit Naturschnee präpariert. Diese lässt also noch auf sich warten, wird jedoch mit Saisoneröffnung zu benutzen sein. Die Pisten sperren am 8. Dezember auf und sind bis Weihnachten immer am Wochenende im Betrieb. Ab 24. Dezember gibt es dann durchgehenden Liftbetrieb. Die Tageskarte kostet heuer für Erwachsene 36,50 Euro, Jugendliche und Senioren zahlen 32 Euro und Kinder 20 Euro.

Hochrindl

Mit einem Soft-Opening startet man auf der Hochrindl am 8. Dezember in die Saison. "Wir setzten heuer auch vermehrt auf unseren Webshop", sagt Alexandra Bresztowanszky, Geschäftsführerin der SHL Hochrindl Lifte GmbH. Die Skifahrerinnen und Skifahrer können sich eine Keycard bei den Kassen abholen und dann immer wieder individuell über den Webshop aufbuchen. "Gerade bei Stoßzeiten erspart man sich da das Anstellen", sagt Bresztowanszky. Die Tageskarten sind wie überall etwas teurer geworden: Erwachsene zahlen 42 Euro, Jugendliche und Senioren 35 Euro, Kinder 24 Euro. Jeden Mittwoch gibt es einen Sparfuchstipp für Senioren (ab 60 Jahren), diese zahlen nur eine Kinderkarte (ausgenommen Ferienzeiten).

Simonhöhe

Ein Adventmarkt wartet auf die Besucherinnen und Besucher auf der Simonhöhe. Am 8. Dezember gibt es aber nicht nur Punsch bei der Talstation, die Skisaison soll auch eröffnet. Während des Adventmarkts ist bereits Rodeln bei Flutlicht möglich. Auch hier gibt es die Möglichkeit, die Skikarten online zu kaufen, damit spart man sich einige Wege und Anstehen. Es gibt auch eine eigene App. In der heurigen Skisaison kostet eine Tageskarte für Erwachsene 35 Euro, Jugend 29 Euro, Senior 30 Euro, Kinder 20 Euro. Termine für den Adventmarkt "Einkehr" 10., 11., 17. und 18. Dezember (Öffnungszeiten: Samstags 16 bis 21 Uhr, Sonn- und Feiertags 11 bis 21 Uhr.).

Klippitztörl

Superbequem von zu Hause aus kann man auch seine Skikarten am Klippitztörl online kaufen. Los geht die Saison am 3. Dezember. Das Skigebiet mit sechs Liften und 13 Abfahrten kann natürlich auch stundenweise besucht werden. Besonders beliebt ist die Vier-Stunden-Genuss-Karte. Für eine Tageskarte zahlen Erwachsene 40,50 Euro, Jugendliche 36,50 Euro und Kinder 23 Euro.

Bad Kleinkirchheim

Die Skier sind auch in Bad Kleinkirchheim gewachst: Am 7. Dezember soll es losgehen. Hier kann man ebenfalls online buchen und seine Keykarte (einmalig abzuholen) immer wieder aufladen: Erwachsene zahlen für die Tageskarte 56,50 Euro, Jugendliche 43 Euro, Kinder 29 Euro. Geboten bekommt man dafür 103 Pistenkilometer, 24 Lifte und einen Ablauf ohne viel Wartezeiten.