"Kinder an die Macht!" – unter diesem Motto gab Grünen-Stadtrat Christoph Gräfling Schulklassen der Volksschule Feldkirchen, der Reformpädagogischen Mittelschule Feldkirchen und der Kindergruppe Mikiwa im Frühling dieses Jahres die Möglichkeit, Ideen und Veränderungsvorschläge für das Naherholungsgebiet am Flatschacher See einzubringen. Im Rahmen von drei Workshops – geleitet vom Verein "Architektur Spiel Raum" – ließen die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf.

Die Ergebnisse des Workshops wurden in der Folge zusammengefasst und noch vor den Sommerferien der Öffentlichkeit präsentiert. Über den Sommer wurden nun bereits mehrere Maßnahmen umgesetzt. Der Sandspielplatz wurde mit neuen Sitzgelegenheiten, frischer Farbe und frischem Spielsand aufgewertet. Zudem kann nun auch ein Wasserspielplatz von den Kindern bespielt werden. Dazu wurde ein Spielbrunnen samt dazugehöriger Spielanlage angeschafft. Auch die Absperrung hin zum Parkplatz wurde von den Mitarbeitenden des Wirtschaftshofes neu gestaltet.

Im September erfolgte der nächste Schritt für eine weitere Attraktivierung: das von den Kindern erarbeitete Konzept wurde erfolgreich bei der Spielplatzoffensive des Landes eingereicht. Unterstützung für die Einreichung holte man sich – wie auch schon bei den Workshops – bei Architektin und Kindergartenpädagogin Christine Aldrian-Schneebacher, Landschaftsplanerin Lena Uedl-Kerschbaumer und Klar-Managerin Elke Müllegger. Die Auswahl der Siegerprojekte erfolgte kürzlich durch eine Jury aus Kindern zwischen sieben und elf Jahren. "Auch Ach Flatsch! würde prämiert und kann sich über eine Förderung von 20.000 Euro freuen. Ich bedanke mich bei allen Kindern, Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen für ihre tollen Ideen und für ihr Engagement. Gemeinsam haben wir jetzt die Möglichkeit, das Projekt noch weiter zu verbessern", so der Stadtrat.

Kletteranlage geplant

Mit der Förderung soll unter anderem eine neue Klettermöglichkeit finanziert werden. "Wir werden das Projekt konsequent verfolgen und gleich nach den Wintermonaten mit den weiteren Baumaßnahmen beginnen. Damit kann der erfolgreiche Weg weiter beschritten werden", so Gräfling, der auch Kritik an Bürgermeister Treffner übt: "Die im Budget 2023 vorgesehenen Mitteln für Ach Flatsch! wurden seitens des Bürgermeisters ohne Ankündigung oder Gespräch ersatzlos gestrichen. Offenbar sind der Rathaus-Koalition unsere Kinder keine Investitionen wert. Ich sehe das gänzlich anders, daher werde ich mich auch weiterhin mit voller Kraft für unsere jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen."