"Ich mache weiter, solange ich das darf. Ich bin wie ein alter Zirkusgaul, der hinaus in die Manege will, bis ihn einmal der Schlag trifft." Das sagte der St. Veiter Musiker Dieter Themel vor etwa zehn Jahren in einem Interview auf die Frage, ob er nach mehr als 50 Jahren nicht manchmal auch an die Musik-Pension denkt. Diese hat der 75-Jährige jetzt aber doch angetreten. Antreten müssen. Aus gesundheitlichen Gründen wird der St. Veiter nämlich nicht mehr auf der Bühne stehen.