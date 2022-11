Über das Vermögen der Marinitsch – Der Sonnenbäcker GmbH wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt das Insolvenzverfahren eröffnet. Von der Insolvenz sind 37 Dienstnehmer und rund 45 Gläubiger betroffen. Die Schulden belaufen sich laut KSV 1870 auf rund eine Million Euro. Diesen stehen Aktiva von nur rund 85.000 Euro gegenüber. Barbara Wiesler-Hofer, Leiterin vom KSV1870 in Klagenfurt, kündigt an: "Wir werden uns mit dem Masseverwalter genau anschauen, wie in so kurzer Zeit so viele Passiva entstehen konnten, die Verrechnungskonten und die Insolvenzursache prüfen." Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Josef Flaschberger bestellt. Das Unternehmen soll laut KSV nicht fortgeführt werden.