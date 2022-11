Gemütlich im Bademantel auf der Liege in der Ruhezone mit Panoramafenster den Ausblick genießen. Ein Wellness-Urlaub lässt die Seele baumeln, die Kraftreserven werden aufgefüllt, man kehrt entspannt in den Arbeitsalltag zurück. Doch der Preis fürs wertvolle „Energietanken“ hat es dieser Tage in sich. Strompreise, Teuerung, steigende Personalkosten lassen Zimmerpreise bis zu 20 Prozent in die Höhe schnellen. Strompreise werden dabei erst im kommenden Jahr schlagend.