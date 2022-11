Es war ein Auf und Ab der Gefühle: Die Hochzeit von Karoline Stich (30) und Denis Gutic (29) im Stift Ossiach. Am 5. November gaben sich die beiden nach vier gemeinsamen Jahren das "Ja"-Wort. "Wir sind 2018 zusammen gekommen, kannten uns aber schon länger, da wir früher Arbeitskollegen waren. Der Antrag kam für mich trotzdem überraschend", beschreibt Stich den Moment, an dem ihr jetziger Ehemann auf die Knie ging, um während des Winterurlaubs am Aachensee in Tirol einen Heiratsantrag zu machen. Gezögert hat das Mitglied der Faschingsgilde Steuerberg nicht - und so starteten die Planungen für den schönsten Tag ihres Leben.

Lustige Hochzeitspanne

"Mein Mann ist sehr perfektionistisch. Wir haben alles bis ins kleinste Detail organisiert", sagt Stich, die nun den Doppelnamen "Gutic-Stich" trägt. Trotz akkribischer Vorbereitung gab es am Hochzeitstag allerdings eine Panne. Kurz bevor ihr Vater zum Empfang "Sekt-Orange" ausschenken wollte, bemerkte er, dass er anstelle von Orangensaft Apfelsaft gekauft hatte. "Ich war wütend, als ich davon hörte. Zum Glück konnte mein Onkel noch schnell vom örtlichen Spar einen Orangensaft holen."

Faschingsgilde Steuerberg prüfte bei "Maut"

Rund 70 Personnen feierten mit den beiden die Vermählung im Rittersaal des Stiftes Ossiach mit anschließender Tafel in der Stiftschmiede. Bevor es losging, wurden Karoline und Denis allerdings noch von der Faschingsgilde Steuerberg und deren "Maut" aufgehalten. Dabei wurden die beiden in einem sehr lustigen Sketch "geprüft". "Alle haben sich köstlich amüsiert, sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen", erzählt die 30-Jährige.

Vor dem Ossiacher See gaben sich die beiden das "Ja"-Wort © kk/privat

Sehr bewegend war für die Braut die musikalische Einlage ihrer Schwester auf der Harfe und ihrer Cousine am Klavier. Dabei seien viele Tränen gekullert. Außerdem wurde das Paar mit einem Feuerwerk zu Mitternacht überrascht. So war der Hochzeitstag für Karoline und Denis wahrlich ein Feuerwerk der Gefühle.

Nun geht es für zwölf Tage auf die Malediven in die Flitterwochen und im Anschluss auf den Salzburger Christkindlmarkt. "Dann kehrt wieder der Alltag ein", sagt Karoline Gutic-Stich. Sie arbeitet im Personalmanagement der ÖBB und ist für das Recruiting zuständig. Ihr Mann Denis Gutic hat sich mit der Firma "inventa networks" selbstständig gemacht, einem B2B-Shop für IT-Geräte und den technologischen Bürobedarf. Zuhause betreut das Paar zudem zwei Katzen.