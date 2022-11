Vor der Wahl ist man nicht zimperlich. Am 5. März 2023 wählen die Kärntnerinnen und Kärntner einen neuen Landtag. Die Kandidaten wollen natürlich in ihren Heimatregionen mit ihren Ideen punkten. Nur so ganz neu, oder gar die eigenen sind es nicht immer. Herwig Seiser, SPÖ-Klubobmann und Landtagsabgeordneter aus Feldkirchen, machte mit der Idee auf sich aufmerksam, ein Badehaus in Steindorf errichten zu wollen. Wenig neu war diese allerdings für ÖVP-Landesrat und Bodensdorfer Sebastian Schuschnig. Dieser hat laut eigenen Angaben nämlich bereits ein seit drei Jahren fertiges, ausgesprochen ähnliches Projekt am besagten „Seewirtgrund“, das bei der Kärntner Beteiligungsverwaltung kurz vor der Ausschreibung steht. Bürgermeister Georg Kavalar (Liste Kave) bestätigte: "Ich unterstütze dieses Hotel-Badehaus-Projekt voll und ganz".

"Geplant ist ein Hotelprojekt mit Badehaus und Seezugang. Zielsetzung und Voraussetzung in der Ausschreibung ist die öffentliche Nutzung für die Bevölkerung. Der Seezugang muss öffentlich bleiben, das ist ein Impuls für die Region, den die öffentliche Hand geeint setzen sollte", sagt Schuschnig. Die Projektdurchführung läuft über die Kärntner Beteiligungsverwaltung.

"Mir geht es aber um ein öffentliches Badehaus auf diesem Grundstück, das vor allem die Kärntner Bevölkerung nutzen kann. Die Idee ist nicht neu, aber auf anderen Seen bewährt. Ein Hotel ist für die Bevölkerung so gesehen nicht zugänglich. Wenn es ein konkretes Projekt gibt, soll es Schuschnig auf den Tisch legen", sagt Seiser der nichts von einem Hote-Badehaus-Projekt gewusst haben will und auch der Herr Bürgermeister habe ihn im Gespräch nicht darauf hingewiesen.





Öffentlich präsentiert habe man das Hotel mit Badehaus für Steindorf aus zwei Gründen noch nicht: "Es gab einen Optionsvertrag mit einer Investorengruppe, daraus ist nichts geworden. Mit Ablauf dieses Vertrages kann die Kärntner Beteiligungsverwaltung nun das Projekt ausschreiben. Und am Grundstücksrand gibt es ein kleines Teilstück, dessen Besitzverhältnisse noch am Zivilgericht geklärt werden. Das Urteil erwarten wir demnächst. Dann kann man das gesamte Grundstück in die Ausschreibung geben, was natürlich sinnvoll ist", erklärt der ÖVP-Landesrat. Das Projekt soll keine politische Vorwahlblase sein. "Seit drei Jahren arbeiten wir daran und es ist eines von zwei Projekten, auf die die Region sehnsüchtig wartet. Ebenfalls mit Hochdruck arbeiten wir an der Ausarbeitung der dringend benötigten Radwegverbindung durch das Bleistätter Moor", erklärt Schuschnig.

© KK/Land Kärnten

Einigen Bürgern dürfte es jedoch egal sein, wessen Idee das war, sie finden ein Badehaus im Allgemeinen unnötig und üben harsche Kritik. "Man kommt sowieso schon nicht mehr zum See dazu. Radler sehen den See kaum, man hat nur wenige Möglichkeiten kurz reinzuspringen, außer man zahle einen Tageseintritt", kritisiert zum Beispiel Bürger Dieter Naschenweng und verweist auf das Seenvolksbegehren. Damit verankerte man in der Landesverfassung: Der Zugang der Allgemeinheit zu Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen Naturschönheiten sei zu sichern. "Man muss nicht immer mehr Gewinn machen, sondern was wir haben schätzen und schützen", sagt Naschenweng. Eine weitere Leserin fragt sich, ob nicht eine Ausgleichsfläche notwendig sei, wenn "schon wieder ein Seegrund zugebaut wird".