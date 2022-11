"An unseren Verein können sich Väter und Männer in Trennungssituationen melden, die Angst haben, dass sie ihre Kinder nicht mehr sehen werden", erklärt Clemens Costisella, Obmann des Vereins "Väter für Recht – Gemeinsam für unsere Kinder". Er und sein Team bieten in ganz Kärnten Beratungstermine in Sorgerechtsfragen an. Vor zehn Jahren rief der Feldkirchner den Verein ins Leben: "Zur Gründung hat mich damals meine eigene Scheidung bewegt. Damals habe ich selbst verzweifelt eine Beratungsstelle gesucht, in Kärnten aber nichts der gleichen gefunden", berichtet Costisella.