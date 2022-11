Alle Jahre wieder kommen nicht nur das Christkind, sondern auch die Adventkalender ins Café Hahn am Unteren Platz in St. Veit zurück. Natürlich leer gegessen, aber zum Wiederbefüllen mit den handgefertigten Pralinen von Konditormeisterin Claudia Röck, die mit ihrem Mann Fabian das Café führt. "Wir haben diese Kalender mit einer Firma aus Belgien umgesetzt", erklärt Röck, die ihre Pralinen unter dem Label "CR-Chocolate" produziert und verkauft. "Und sie kommen gut an." Der Nachhaltigkeitsgedanke ebenfalls. Fabian Röck: "Die Kunden bringen die Kalender gerne wieder, es gibt schon viele Liebhaberinnen und Liebhaber der wiederverwendbaren Kalender." Befüllt werden die Kalender mit den 20 Sorten an Pralinen, die Claudia Röck seit einigen Jahren kreiert. Seit zwei Jahren ist man auch mit einem Onlineverkauf sehr erfolgreich.

Widerstand zwecklos: So sieht das aus, wenn die Adventkalender vorbereitet © KK/CR-Chocolate

Die 24 Fenster befüllt das Paar selbst. Das nach individuellem Wunsch jeder Naschkatze – natürlich auch für Kinder – zu machen, ist nicht möglich. Fabian Röck: "Das schaffen wir leider nicht." Aber das Pralinensortiment bietet für alle Geschmäcker etwas, es gibt eine alkoholfreie und eine alkoholhaltige Variante. In letzterer findet man auch Süßigkeiten mit einem Hauch alkoholischem Inhalt – von Eierlikör über Rum bis hin zu Amaretto oder Baileys.

Im Geschäft erhält man die Adventkalender nur mit Vorbestellung, ab 23. November. Online startet der Verkauf am 16. November.