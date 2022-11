Das verheerende Unwetter Ende Juni hat an den Landesstraßen im Gegendtal Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Auch die L65 Hochrindl Straße in der Gemeinde Reichenau wurde zwischen den Ortschaften St. Lorenzen und Schuß stark beschädigt. Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von über drei Kilometern in mehreren Bereichen so massiv unterspült, dass der gesamte Fahrbahnaufbau und Teile des Asphalts ausgebrochen sind. "Als Sofortmaßnahme hat die Straßenmeisterei Feldkirchen damals die Schadstellen wieder aufgebaut und mit Frostkoffermaterial aufgefüllt. Jetzt im Herbst folgt die abschließende Sanierung der Fahrbahn, die teilweise abgefräst und schichtweise neu asphaltiert wird", erklärt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber.

© Land Ktn./Abt. 9

Die Kosten für die Instandsetzungsmaßnahmen, die am 9. November begonnen haben, belaufen sich auf rund 100.000 Euro und werden über das Straßenbaureferat finanziert. "Das ist eine Investition, die direkt in den Erhalt wichtiger regionaler Straßeninfrastruktur fließt", sagt Gruber.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November und können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden. Autofahrer müssen aufgrund einer halbseitigen Straßensperre und Geschwindigkeitsbeschränkung mit Wartezeiten und Verkehrsbehinderungen rechnen.