Sie krempeln gerne für andere Menschen die Ärmel hoch - deshalb lädt der Lions Club Feldkirchen-Ossiacher See am 11. November wieder zu einer Benefizveranstaltung in den Amthof in Feldkirchen. Mitorganisator und als Präsident des Clubs Impulsgeber für die Veranstaltung ist Wilhelm Egger (68).

Der Feldkirchner ist schon seit gut 32 Jahren Mitglied des Clubs, damals wurde er durch einen Freund auf die Gemeinschaft aufmerksam. Präsident ist er seit September, die Amtszeit dauert immer ein Jahr, dann folgen Neuwahlen. “Unser Motto ist ,Leben ohne Nächstenliebe ist sinnlos'”, so der Unternehmer. Egger ist Inhaber der Egger Licht GmbH, führt selbst das Büro in Feldkirchen. Den zweiten Standort in Wien hat der Sohn des Ingenieurs als Geschäftsführer übernommen. “Ich habe begonnen, mich beim Club zu engagieren, um etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Wir helfen direkt dort, wo es gebraucht wird”, erklärt Egger. Ziel ist es, gesellschaftliche Probleme innerhalb des Bezirks anzugehen, entweder durch Spenden, eigene Projekte oder durch Unterstützung von Projekten von Partnerorganisationen.

Bei der kommenden Benefizveranstaltung wird Geld für Jugendliche und Kinder gesammelt, die unter psychischen Krankheiten leiden und sich die notwendige therapeutische Begleitung nicht leisten können. Musikalisch wird der Abend von der international bekannten und vielfach ausgezeichneten Familie Gindlhumer (Oboe und Querflöte) gestaltet, außerdem gibt es Lyrik, gelesen von Schauspieler Peter Raab. Natürlich kommt auch die Kunst nicht zu kurz, versteigert wird ein Bild von Gert Pallier.