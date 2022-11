Ganz neu ist heuer beim großen Krampuslauf in Althofen am 12. November ein eigens gekennzeichneter Kinderbereich. „Dieser Bereich ist speziell für Kinder, Familien, beeinträchtigte oder ängstliche Personen. Alle Läufergruppen sind verständigt worden und haben genaue Anweisungen für diese Bereiche erhalten“, sagt der Obmann der Althofner Altstadtteufel, Bernhard Ettinger. In dieser Zone müssen sich Perchten "ruhiger" präsentieren und nur für Fotos posieren. Es werden 55 Gruppen aus Deutschland, Italien und Österreich erwartet. Die Althofner Altstadtteufel sind nach der Corona-Pause mit ganz neuen Masken unterwegs und werden insgesamt bei 14 Läufen und vier Krampuskränzchen mitwirken.

Vorfreude auf den Krampuslauf in Althofen © Stadt Althofen

In Micheldorf zurück zum Ursprung

Beim Krampuslauf in Micheldorf am 26. November dreht sich alles um das Motto „der Ursprung“. Die Micheldorfer Perchtengruppe mit ihren 30 Mitgliedern wird den Besuchern den traditionellen Ursprung der Perchten- und Nikolausbräuche bei der Veranstaltung näherbringen. Anschließend gibt es eine Perchten-Show-Party. Insgesamt zeigt die Perchtengruppe bei 15 Auftritten ihr Können. Die Jahre der Corona-Pandemie, in der keine Veranstaltungen stattfanden, hat die Gruppe genutzt, und die Masken neu bemalt, die Ausrüstung wurde auf Vordermann gebracht.

Bartl in St. Veit

Unter dem Motto „Leise grüßt der Bartl aus dem Schaufenster“ präsentieren Bartlgruppen ihre schaurig schönen Masken in der St. Veiter Innenstadt. Der St. Veiter Bartlumzug geht am 5. Dezember in der Herzogsstadt über die Bühne. Rund 500 Teilnehmer und 35 Brauchtumsgruppen erwarten die Zuschauer heuer beim großen Umzug. Höhepunkte sind neben den Auftritten der Perchten auch die Teilnahme des Trommplerkorps St. Veit. Die Umzugsroute verläuft von der Blumenhalle über den Oktoberplatz, Schillerplatz, Unterer Platz und endet am Hauptplatz. An diesem Tag hat auch der St. Veiter Weihnachtsmarkt "außerordentlich" geöffnet. Am 6. Dezember zieht der Nikolaus von der Stadbücherei auf den Hauptplatz, wo Nikolaussackerln ausgeteilt werden.

Rückblick auf den Bartlumzug 2019:

30 Gruppen in Feldkirchen

Der Organisator und Obmann der Perchtengruppe Feldkirchen, Raphael Adler, freut sich gemeinsam mit der Stadtgemeinde auf einen großen Krampus- und Perchtenlauf am 3. Dezember in der Tiebelstadt. Mit ungefähr 30 Gruppen aus Kärnten wird der Umzug durch die Innenstadt gehen und endet am Hauptplatz, wo es den Christkindlmarkt gibt. „Vor allem unsere jüngeren Vereinsmitglieder sind heuer voller Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Adler, dessen Perchtengruppe aus insgesamt 25 Mitgliedern besteht.

Rückblick auf den Perchtenlauf Feldkirchen:

500 Perchten in Brückl

Am 19. November werden in Brückl beim größten Perchten- und Krampuslauf vom Görtschitztal über 500 Perchten und 35 Gruppen ihr Unwesen treiben. Aus Südtirol, der Steiermark, Niederösterreich und Kärnten kommen die schaurigen Gesellen. Eröffnet wird das Spektakel mit einem Kinderlauf. Die Veranstalter des Events nennen sich wegen Mitgliedserweiterungen nun auch Brauchtumsgruppe Brückler Bergteufel aus dem Görtschitztal. „Die vergangenen Jahre waren für viele Vereine nicht einfach und einige Gruppen haben aufgehört. Deswegen schätzen wir uns glücklichund freuen uns über zehn neue Vereinsmitglieder“, sagt Obmann Michael Kitz. Eine Neuheit kündigt der Obmann der Gruppe an, die beim Lauf erstmalig zum Einsatz kommt: „Was es genau ist, bleibt aber noch eine Überraschung. Wir freuen uns auf jeden Fall, wieder das Brauchtum hoch halten zu können“, sagt Kitz.

Rückblick auf den Lauf 2018:

Nikolaus-Umzug in Friesach

In der Burgenstadt Friesach organisieren die Bürgerfrauen am 5. Dezember wieder einen traditionellen Nikolaus-Umzug. Beim glanzvollen Umzug zieht St. Nikolaus wieder mitsamt großem Gefolge in den Fürstenhof ein. Mit Kutsche, Engeln, Glocken und schaurigen Gesellen erwartet die Besucher eine vorweihnachtliche Veranstaltung, bei der auch für Speis und Trank bestens gesorgt wird. Für die Kleinsten bringt der Nikolaus kleine Gaben mit. Zuvor wird es auch heuer wieder das Wochenende der helfenden Hände, wo heimische Vereine bei musikalischer Umrahmung zu kleinen Köstlichkeiten einladen, geben.

Adventmarkt im Fürstenhof 2018:

Schaurige Nacht im Gurktal

Im Gurktal geht es bei der schaurigen Höllenacht mit Perchtenkränzchen am 7. Dezember in Glödnitz wieder rund. Drei Perchtengruppen aus Kärnten werden ab 20 Uhr einlaufen und den Besuchern das Fürchten lehren. Zuvor verteilt Nikolaus noch seine Gaben an die Kleinsten. Stärkung bringen Glühmost, Glühwein sowie ein Maroni-Stand. Auch die Marktgemeinde Weitensfeld feiert den Advent im Ort - am 3. Dezember. Dort darf man sich aufs Christkindlpostamt, eine Nikolausfeier und ein Weihnachtstheater sowie ein Krampustreiben mit den Muraunberger Bartln freuen.

Kraiger Perchten unterwegs

Die Kraiger Perchten wirken gleich bei drei Veranstaltungen mit. Am 27. November wird es zum ersten Mal ein Krampuskränzchen vor dem Seegasthaus am Längsee geben. Mit Feuerstellen wird das schaurige Spektakel in einer einmaligen Szenerie abgehalten. Auch beim Bieradies-Krampuskränzchen in der St. Veiter Innenstadt am 18. November ist die Gruppe mit dabei. Außerdem gibt es zum zweiten Mal das Nikolospringen in der Sauritschnig Arena in der Gemeinde Frauenstein am 4. Dezember ab 12 Uhr.