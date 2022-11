In Mittelkärnten am Markt

Bei ihr gibt es die "EdlKnedl" zum Mitnehmen und auch zum Bestellen

In der Knödel-Manufaktur "EdlKnedl" in Himmelberg werden täglich bis zu 1000 Knödel hergestellt. Die Spezialitäten gibt es auch per Online-Bestellung - auch weizenfrei und vegan.