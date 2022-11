"Im Oktober gab es kärntenweit im Durchschnitt um 57 Prozent weniger Niederschlag als sonst. Seit Herbstbeginn am 1. September waren es 30 Prozent weniger", weiß Andreas Mansberger, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Auch deshalb ist der Regen, der wohl bis Freitagabend dauern wird, sowohl für Kärnten als auch Osttirol mehr als willkommen.

Weiße Pracht auch in Lienz-Zettersfeld © Webcam

Am Katschberg, auf der Turrach und in Lienz-Zettersfeld sorgen die ersten Schneeflocken bereits für weiße Webcam-Bilder. Und auch im Lesachtal könnte es am Nachmittag soweit sein. Dort, wo es noch nicht schneit, muss immer wieder mit Regen gerechnet werden. "Lokal, wie etwa am Loiblpass und in Oberkärnten können das bis zu 70 Liter pro Quadratmeter sein", sagt Mansberger. In den Karnischen Alpen und Karawanken sind bis zu 100 Liter möglich.

Auf der Katschberg Straße (B 99) sind laut Antenne Kärnten am Freitagvormittag bereits die ersten Fahrzeuge zwischen Mauterndorf und Rennweg hängengeblieben.

Die Turrach ist auch schon "angezuckert" © Webcam

In den Becken und tiefer gelegenen Regionen prognostiziert der Experte zwischen 20 und 50 Liter pro Quadratmeter. Die Temperaturen pendeln sich in diesen Gebieten zwischen sieben und zwölf Grad ein. Ein mitunter deutlicher Unterschied zu den vergangenen Tagen, an denen das Thermometer mitunter bis auf 20 Grad geklettert ist.

Mit möglichen Unwettern, wie sie im heurigen Sommer vor allem im Gegendtal sowie Ober- und Unterkärnten stattgefunden haben, rechnet allerdings derzeit niemand.