Auf einem Streifzug durch seine zweite Heimat entdeckte der Italiener Emanuele Paoloni heuer das Landgasthaus Zeilinger in Himmelberg. „Der Anblick zog mich sofort in den Bann: Die Berge, der Bach und der Kirchturm machen diesen wunderschönen Ort bezaubernd. Beim Betreten des Gasthauses fühlte ich gleich die Wärme, die das Haus ausstrahlt. Holz, rotes Steinzeug, und große helle Fenster sind das malerische Szenario, das mich beim kulinarischen Kreieren meiner Gerichte inspiriert. Ich wusste gleich, dass ich hier mein neues Restaurant eröffnen möchte“, sagt Paoloni, der ein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen und danach aus Leidenschaft eine Kochlehre absolviert hat.

Im Oktober eröffnete der Sohn einer Klagenfurterin, Doris, die sich in einem Italienurlaub in einen aus der Region „Marche“ stammenden Italiener verliebte und mit ihm nach Rom zog, sein erstes Lokal in Kärnten. Das Himmelberger „Aqualunae“ ist, wenn man so will, die Österreich-Filiale des gleichnamigen Lokales in Rom-Prati, das Paoloni bereits seit fünf Jahren betreibt. Der Name „Aqualunae“ (Wasser und Mond), bezieht sich auf das Wasser, das bei Mondschein im Brunnen Attilio Selva, in absoluter Nähe des Lokales, für "magische" Stimmung sorgt. Das römische „Aqualunae“ wurde vom Restaurant Guide „Gambero Rosso“ mit „zwei Gabeln“ ausgezeichnet.

Teamwork wird groß geschrieben © Manfred Schusser

Zwei seiner besten Mitarbeiter des römischen Lokales sind mit dem gebürtigen Römer nach Kärnten gekommen. Für die Speisen, die auf den Tisch kommen, kann man sich in Zukunft durchaus erwarten, dass Paoloni das Beste aus der italienischen und österreichischen, beziehungsweise der römischen und Kärntner Küche miteinander kombinieren wird. „Ich mische kulinarische Elemente in meine Gerichte. Das können zum Beispiel für die Region typische Zutaten sein, aber auch die Art der Zubereitung spielt dabei eine Rolle. Das bereichert die Basis aus der Italienischen Küche, aber auch jene aus den Ländern, in denen ich bereits gearbeitet habe. Ich habe bisher nicht nur in Rom, sondern auch in Paris, Bordeaux, Miami und New York gekocht“, sagt Paoloni.

Das Landgasthaus in Himmelberg © Manfred Schusser

Für die kommenden Tage stehen unter anderem folgende Spezialitäten auf der Karte: gratinierte Paccheri aus dem Ofen um 13,90 Euro, Bruschetta mit mariniertem Lachs um 17,20 Euro und Ente in Scheiben mit Topinambur um 23,90 Euro.