Einbruchalarm in Feldkirchen. Am Mittwoch wurde die Polizei gegen 20.30 Uhr in Feldkirchen zu einem Einbruch in eine Trafik gerufen. Nach einer intensiven Fahndung konnten die Beamten einen 20-jährigen Mann aus dem Bezirk ausforschen und an seiner Wohnadresse auffinden.

Dabei stellten die Beamten beim Mann eine ca. 15 cm lange Wunde am linken Unterschenkel fest, vermutlich im Zuge des Einbruchs, der durch das Einschlagen der Glaseingangstüre gelangte, zugezogen. Er wurde zur Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert und anschließend einvernommen.

Für Freund "Schmiere" gestanden

Bei der Befragung gab er an, dass er lediglich für einen 24-jährigen Freund "Schmiere" gestanden sei, der Geld für den Kauf von Drogen beschaffen wollte. Sofort wurde eine Hausdurchsuchung und ein Haftbefehl gegen den 24-Jährigen angeordnet. Noch in den späten Abendstunden konnte dieser festgenommen werden. Beide Männer wurden zur weiteren Einvernahme auf die PI Feldkirchen gebracht.