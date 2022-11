Die Zahlen, die Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ), Barbara Drobesch, Leiterin der Prävention und Suchtkoordination, sowie Claudia Scheiber vom Drogenambulatorium Klagenfurt Mittwochnachmittag präsentierten, müssen aufrütteln. Die zwei Expertinnen sind Teil des Suchtbeirates, der die Kärntner Landesregierung zum Thema Suchtprävention und -koordination laufend berät: In Kärnten rauchen 97.000 Menschen täglich – 20,3 Prozent davon sind zwischen 15 und 60 Jahre alt. In Kärnten sind 5000 Personen pathologische Spieler und weitere 15.000 Kärntner gelten als spielsuchtgefährdet. In Kärnten gelten 28.100 Frauen und Männer als alkoholabhängig und 50.600 weitere als "Personen mit problematischem Alkoholkonsum".