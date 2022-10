Am 31. Oktober gegen 09.30 Uhr lenkte ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Voitsberg seinen Pkw auf der Turracher Straße von Gnesau kommend in Richtung Feldkirchen. Im Ortsteil Tiebel, Gemeinde Himmelberg, kam es zu einer Kollision mit einem 60-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Feldkirchen, der sich von einer Ausweiche wieder links in den Verkehr einordnen wollte und dabei den herannahenden Pkw übersehen haben dürfte. Der Radfahrer prallte gegen die rechte Seite des Pkw und kam zu Sturz. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert.