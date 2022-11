Der 15. Oktober war ein besonderer Tag für die Menschen in Moroto, einer Stadt im Norden von Uganda. Kärntens Diözesanbischof Josef Marketz war mit Vertretern der Caritas, an der Spitze Alexandra Blattnig-Rull, Leiterin der Auslandshilfe, nach Afrika gereist, um die Eröffnung einer Bäckerei zu feiern. Am Festakt nahmen neben örtlicher Prominenz der Bischof von Moroto, Damiano Guzzetti, sowie Roswitha Kremser, Leiterin der Austrian Development Agency in der Hauptstadt Kampala, teil.