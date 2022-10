Martin Hinteregger startet Abwehr gegen Fettpölsterchen

Hinteregger beendete seine Profikarriere und wechselte in Kärntens Amateurliga, wo er in vier Monaten zwölf Kilo zugenommen haben will. Nun schreibt der Innenverteidiger auf Instagram, dass er den Angriff der Fettzellen abwehren will.