In gut einem Monat startet die Gerlitzen in die Wintersaison. Der Start ist für 1. Dezember terminisiert. Um den Gästen beste Bedingungen bieten zu können, wurden in den vergangenen Tagen bereits die sogenannten Schneeerzeuger getestet. "Wir checken das gesamte System", erzählt Martin Rauter, Betriebsleiter für die Beschneiung auf der Gerlitzen. Ihm und seinem Team stehen 310 dieser Schneeerzeuger zur Verfügung – 114 Schneekanonen, der Rest sind Schneelanzen. 27 davon wurden nun getestet. "Wir überprüfen die Technik, die Pumpstation, die Dichtheit – damit wir, wenn es kalt wird, auf Knopfdruck starten können."