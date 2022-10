Am Samstag gegen 16.25 Uhr lenkte ein 16-jähriger Mann aus der Steiermark ein Motorrad auf der Ossiacher Bundesstraße von Feldkirchen in Richtung St. Veit/Glan. In Glan im Gemeindegebiet von Feldkirchen stieß er im Zuge eines begonnenen Überholmanövers gegen eine links abbiegende Zugmaschine, gelenkt von einem 73-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen.

Der Lenker des Motorrades kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Lenker der Zugmaschine blieb unverletzt.