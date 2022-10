"Wir hoffen, wenigstens einen kleinen Beitrag in dieser schweren Zeit geleistet zu haben", sagen die Künstlerinnen Brigitte Schmid-Schmidsfelden, Sybille Smolak und Edith Unfricht (alle Malerei), die gemeinsam mit Alexander Lilleg (Skulpturen) eine Ausstellung im Bodensdorfer Dorfgarten gestalteten. Die Ausstellung im Dorfgarten ist nun beendet. "Und erfreulicherweise können wir berichten, dass 1800 Euro durch Verkäufe und Spenden von Ausstellungsbesuchern und Besucherinnen zusammengekommen sind", erklären die Künstler. Die Ausstellenden rundeten den Betrag auf 2000 Euro auf.

Den Betrag stellte man Julia Zlatinger, Betreiberin eines Reitpädagogokzentrums und eines kleinen Hofladens mit regionalen Produkten in Treffen, zur Verfügung. Das Gebäude sowie das gesamte Areal des Betriebes wurden durch das verheerende Hochwasser in Treffen in diesem Sommer stark beschädigt. Aufräumarbeiten und erste Sanierungsmassnahmen sind zurzeit im Gange, man hofft, den Betrieb im nächsten Jahr wieder aufnehmen zu können.