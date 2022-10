"Süßes oder Saures" lautet für viele das Motto am Tag vor Allerheiligen - Immer öfter ziehen auch in Kärnten verkleidete Kinder zu Halloween von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten. Wer am Montag diesem Wunsch allerdings nicht nachkommt, bekommt "Saures". Doch wie weit dürfen Halloween-Streiche gehen und ab wann sollten die Konsequenzen des aus Irland stammenden und aus Amerika zu uns herübergeschwappten Brauchs zur Anzeige gebracht werden?

Mehr Polizei unterwegs

Die Polizei-Präsenz auf den Straßen im gesamten Bundesland wird von Montag auf Dienstag erhöht. Genaue Zahlen werden aus "polizeitaktischen Gründen" zwar nicht veröffentlicht, der Hintergrund für die Aufstockung sind aber nicht nur zahlreiche Veranstaltungen, sondern unter anderem auch "vereinzelter Vandalismus". So habe sich das Bewerfen von Fassaden mit Eiern zu einem "liebgewonnenen Brauch" entwickelt. Das Problem dabei: Dieser Streich wird im Normalfall immer erst am Tag danach entdeckt. Zeugen gibt es dann auch keine und das Delikt bleibt zumeist ungeklärt.

Aber auch Lärmerregung und Körperverletzungen sind in der Nacht zu Allerheiligen Themen, die die Polizei beschäftigen. Allerdings unterscheiden sich diese Einsätze von der Anzahl her kaum von einem "normalen Fortgehwochenende".

Die Polizei zeigt zu Halloween in Kärnten Präsenz © KK

Streich oder Straftat?

Einen eindringlichen Appell richtet die Polizei vor allem an die Eltern und Erziehungsberechtigten, die ihren Nachwuchs verkleidet und alleine in die Nacht schicken: "Machen Sie Ihre Kinder aufmerksam, dass oftmals harmlose 'Streiche' gerichtlich strafbare Handlungen darstellen und Anzeigen nach sich ziehen." Und auch wenn Kinder unter 14 Jahren, die noch nicht strafrechtlich belangt werden können, erwischt werden, kann etwa die Reinigung der Hausfassade eingeklagt werden. Auch ein Bericht an die zuständige Jugendwohlfahrt erfolgt dann.

Aber auch das Jugendschutzgesetz sollte im Vorfeld thematisiert werden: "Es gibt einen rechtlichen Rahmen, der auch zu Halloween gilt."

Notruf wählen oder Anzeige erstatten

Egal ob Eier auf der eigenen Hausfassade oder Angst vor möglichen Attacken - gefallen lassen muss man sich nichts. Die Polizei rät, sobald man sich bedroht fühlt oder sein Eigentum zu Schaden gekommen ist, sollte man die Polizei-Notrufnummer 133 wählen oder Anzeige erstatten. Rasche Hilfe kommt auch in der Halloween-Nacht.

Der Vandalismus hält sich laut Polizei Kärnten allerdings nach wie vor in Grenzen: "Die allermeisten ziehen friedlich von Haus zu Haus". Übrigens: Offenbar ist in ganz Kärnten bisher noch keine Polizeidienststelle "Opfer" eines Halloween-Streiches geworden.