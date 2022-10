In der jüngsten Gemeinderatssitzung harrten Anrainer und Anrainerinnen rund um die Moser Kreuzung an der Turracher Straße (B95) so lange aus, bis "ihr" Tagesordnungspunkt an der Reihe war. An der Kreuzung beim Autohaus und der Tankstelle Moser kommen die Turracher Straße (B 95) und die Ossiacher Tauernstraße (L 47) zusammen. "Es ist unsere schlimmste Kreuzung, die wir haben", sagte Bürgermeister Martin Treffner. Autofahrerinnen und Autofahrer halten sich dort kaum an die bestehende Tempobeschränkung und gefährden andere Verkehrsteilnehmer massiv. Betroffen sind vor allem auch Kinder aus den umgebenden Siedlungsgebieten. Es gibt seitens der Anrainer eine Liste mit 1270 Unterschriften für eine Kreuzungsentschärfung.

Über die Moserkreuzung wird in den meisten Fällen gerast © SCHUSSER

Kreuzung wird entschärft

Der Gemeinderat stimmte nun einstimmig für einen Grundsatzbeschluss, die Kreuzung zu entschärfen. Es ergehe auch ein dahingehendes Ersuchen ans Land, sagt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) "Jetzt wird eine Alternative herbeigeführt." Die zuständigen Landesräte Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) und Verkehrsreferent Sebastian Schuschnig ÖVP) hätten sich die Lage vor Ort schon angesehen. Die Problematik sei in den Referaten bekannt.

Bürgermeister Martin Treffner Feldkirchen Februar 2019 © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Röttl plädiert für Kreisverkehr

Für den Feldkirchner Stadtrat und Straßenbaureferenten Herwig Röttl (SPÖ) ist ein Kreisverkehr die ideale Lösung für die Kreuzung, er wäre jedoch kostenintensiv. Röttl verwies darauf, dass es auch heuer bereits schon mehrere Unfälle im Kreuzungsbereich gab. In den vergangenen Jahren gab es auch schon Unfälle mit Toten. Gemeinderat Oskar Willegger meldete sich ebenso zu Wort und ersuchte, Fußgeher und Radfahrer bei den Planungen zu berücksichtigen. Er sieht in einer Unterführung oder einer Überführung der Kreuzung die sicherste Lösung. Stadtrat Christoph Gräfling (GRÜNE) machte darauf aufmerksam, dass es entlang der B 95 noch weitere gefährliche Stellen gebe, unter anderem bei Radweg. Dort versucht man bereits, mit am Straßenrand angebrachten Strempeln Raser einzubremsen.