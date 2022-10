Sie macht großes Theater

Für viel Gelächter sorgen derzeit Petra Hatzel und die Mitglieder "ihrer" Theatergruppe St. Urlich. Sie führten in dieser Woche das Theaterstück "Lebst Du noch, oder stirbst Du schon?", das sich mit der berühmten Männergrippe beschäftigt, auf.

Hatzel hat im letzten Jahr die Funktion der Obfrau übernommen und es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Nachwuchs zur Hobbytruppe zu holen, damit diese weitergeführt wird. In ihrer Freizeit teilte Hatzel auch fleißig Flyer für die neue Theateraufführungen aus, mit Erfolg: Das Dorfgemeinschaftshaus in Wachsenberg war bei der Premiere am Dienstag bis auf den letzten Platz gefüllt.

Petra Hatzel © kk/privat

Bibel für Frauen

Ein Buch, das Leserinnen dazu ermutigen soll, ihre Komfortzone zu verlassen und ein Selbstbestimmtes Leben zu führen, veröffentlichte Martina Karina Fischer. "Die Bibel der Frauen" wurde am Dienstag in der Buchhandlung Breschan in Feldkirchen vorgestellt. "Es ist Lichtbringer und Ratgeber und soll Frauen darin unterstützen, in allen Lebensbereichen wieder in ihre Kraft und Balance zu kommen und dort zu bleiben," erklärte die Autorin im Zuge der Buchvorstellung.



Martina Karina Fischer (rechts von hinten) präsentierte ihr Buch © Manfred Schusser

Ein ausgezeichneter Chefkoch

Mit einem glänzenden Glaspokal wurde die "Stiftsschmiede" in Ossiach zum Kärntner Betrieb des Monats gekürt. Verantwortlich für den Erfolg des Restaurants ist unter anderen Gerhard Satran. Der Chefkoch verarbeitet in seiner Stiftsschmiede ausschließlich regionale Zutaten aus dem Alpen-Adria-Raum. Zudem ändert sich die Speisekarte je nach Saison. Damit sind das Restaurant und sein Besitzer Gerhard Satran Vorreiter in Kärnten - und das nicht nur in Bezug auf die Speisen: Ein gutes Arbeitsumfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen, ist ihm genauso wichtig, wie neue Ideen in der Küche umzusetzen. "Wir bilden gerne junge Menschen bei uns aus", sagt Satran.