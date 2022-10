Der Hof von Familie Glanzer liegt in Zweinitz im Gurktal und zählt seit 1901 zum Besitz der Familie. Seit 2019 wird der Bauernhof von Georg und Daniela Glanzer bewirtschaftet und das bereits in fünfter Generation. Die Herstellung von Butter und Glundner Käse hat bei Familie Glanzer vulgo Hofer Tradition. Produziert und verkauft werden diese beiden Milchprodukte dort schon seit vielen Jahren, aber "nicht in dem Ausmaß, in dem wir das jetzt machen", erklärt Georg Glanzer. Dafür wurde extra der Keller des Bauernhauses umgebaut. Die neuen Verarbeitungsräume, die dadurch entstanden sind, werden seit Februar des vorherigen Jahres genutzt.