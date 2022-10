Es sind helle, offene, bunte Räume, die im dritten Stock des Diakonie-Krankenhauses zumindest den Besucher nicht zu allererst an ein Spital denken lassen. Alle drei Doppelzimmer sowie sechs Einzelzimmer sind in der Spezialklinik Sarepta derzeit belegt. Die insgesamt zwölf Patientinnen – bei diesem Turnus ist kein Mann dabei – werden sich in den nächsten acht Wochen intensiv mit sich selbst und ihrem Problem mit Essen beschäftigten.

"In den ersten zwei Wochen kommen unsere Patientinnen an, gewöhnen sich an die Situation und gewinnen Vertrauen. Zum Beispiel müssen sie alle gemeinsam fünf Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen und danach am Tisch sitzen bleiben", erklärt Psychologin Christine Willroider.

Dabei spielt es keine Rolle, welches individuelle Krankheitsbild bei den Betroffenen diagnostiziert wird. "Bei uns erfahren diese Menschen, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind und lernen voneinander", weiß die Expertin.

Psychologin Christine Willroider © Helmuth Weichselbraun

Expertin ist auch Simone (26) (Name von der Redaktion geändert), die jetzt ihren zweiten Turnus in Feldkirchen absolviert. Die aus West-Österreich stammende Frau leidet seit 13 Jahren an Magersucht. "Begonnen hat alles mit familiären Problemen und schulischem Druck. Meine Essstörung ist und war eine Bewältigungsstrategie", erklärt sie mit fester Stimme. "Jedem anderen ist mein Problem früher aufgefallen als mir. Ich habe immer gedacht 'Die sind ja alle verrückt, mir geht es doch gut'", sagt sie.

Der Aufenthaltsraum lässt nicht an eine Klinik denken © Helmuth Weichselbraun

Aber ihr ging es nicht gut. "Essen ist für die Betroffenen gleichzeitig beste Freundin und größter Feind", fasst Willroider zusammen. In der Sarepta-Klinik lernen sie durch eine vorgegebene Struktur, ein möglichst normales Verhältnis zu Mahlzeiten zu entwickeln. Und das kann dauern.

"Ich habe in der Mitte meines ersten Turnus’ wirklich geglaubt, dass ich das alleine schaffe. Doch ich habe mich geirrt. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich einen zweiten Turnus hier absolvieren kann und darf", gibt Simone zu. Und fährt fort: "Für mich gibt es kein Leben ohne Essstörung. Aber ich kann mein Verhalten ändern. Seit ich 16 Jahre alt bin, bin ich in Therapie und das Konzept in Feldkirchen aus Kontrolle und Eigenverantwortung passt für mich wirklich gut."

Unterschiedliche Therapien - auch künstlerische - werden angeboten © Helmuth Weichselbraun

Dass Simone schon mit 13 Jahren eine Essstörung entwickelt hat, wundert Willroider heute nicht: "Corona, soziale Medien und TV-Sendungen haben dafür gesorgt, dass die Betroffenen immer jünger werden." Simone sieht positiv in die Zukunft: "Die Sorge um mich hat meine ganze Familie belastet. Aber durch die Therapien hat sich unsere Beziehung sehr verbessert. Und ich weiß, dass sie auch jetzt immer für mich da sind."