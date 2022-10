Von Arnoldstein über Ebenthal und Köttmannsdorf bis nach Steinfeld werden aktuell Pädagoginnen und Pädagogen gesucht. Im Volksschulbereich sind 13, im Mittelschulbereich zwei sowie im Polytechnischen Schulbereich ist eine Stelle zu besetzen. Konkret gibt es insgesamt sieben Planstellen in der Bildungsregion Ost (Bezirke Klagenfurt-Stadt, Klagenfurt-Land, St. Veit an der Glan, Wolfsberg) und neun weitere Planstellen in der Bildungsregion West (Bezirke Villach-Stadt, Villach-Land, Spittal an der Drau, Hermagor).

Die Stellen sind allesamt bis 10. September 2023 befristet, zehn sind in Vollzeit und sechs in Teilzeit zu besetzen. Im Wesentlichen werden diese Planstellen als Vertretungen krankheitsbedingter Ausfällen sowie Karenzvertretungen eingesetzt.

Bewerbungen können ab sofort und bis 1. November auf der Webseite der Bildungsdirektion abgegeben werden.