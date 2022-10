Die Immobilienfirma "Christie & Co" hat seit Kurzem ein neues Objekt im Katalog: Das Viersternehotel "Die Zeit" von Alfred Riedl in St. Veit steht zum Verkauf. Der Gründer von Jacques Lemans hatte das Hotel in der Nähe der Blumenhalle 2017 erworben, musste pandemiebedingt aber bereits nach zwei Betriebsjahren schließen. "Herr Riedl entschied sich für diesen Schritt, um sich auf seine Uhrenmarke Jacques Lemans und seinen zweiten Kärntner Hotelbetrieb Weingut Taggenbrunn zu konzentrieren", schreibt die Wiener Immobilienfirma in einer Aussendung.

Auf über 5500 Quadratmetern Nutzfläche bietet das Hotel insgesamt 110 Zimmer, ein Restaurant und eine Bar. Zudem verfügt das Hotel über Konferenzräumlichkeiten und einen Fitness- und Wellnessbereich mit einer Teichanlage als Bademöglichkeit.

Zukunft als Sporthotel?

"Wir sind von dem Potenzial der Immobilie überzeugt. Neben der Nutzung als Hotel wäre auch eine alternative Nutzung im medizinischen und therapeutischen Bereich denkbar. Hierfür spricht neben der Lage auch die Barrierefreiheit der Immobilie", kommentiert Manuel Strasser von "Christie & Co" die Zukunft des Hotels.

Auch eine Spezialisierung auf Sporttourismus sei nicht ausgeschlossen: "Aufgrund der nahegelegenen Sportplätze hat sich das Hotel bereits in der Vergangenheit als beliebtes Ziel für international erfolgreiche Sportclubs etabliert". Die Firma wirbt bei Interessenten ebenso mit den "vielen Freizeitmöglichkeiten wie Rad- und Wandertouren, Bademöglichkeiten im Längsee, Kraiger See und Hörzendorfer See sowie zahlreichen kulturellen Veranstaltungen in der Region".