Eine 80-jährige Pensionistin war seit Freitag gegen 22.15 Uhr aus einem Seniorenheim in Steindorf am Ossiacher See abgängig. Eine in der Nacht eingeleitete Suchaktion im Großraum Ossiacher See verlief aufgrund fehlender Anhaltspunkte negativ.

Die Suchaktion wurde am Samstag in den Vormittagsstunden fortgesetzt. Um 12.10 Uhr wurde die Abgängige im Bereich der Schlucht des Steindorfer Baches tot aufgefunden. Sie war im unwegsamen steilen Gelände etwa 80 Meter abgestürzt und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten, heißt es von der Polizei. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod der Frau feststellen. Die anschließende Bergung des Leichnams durch die Bergrettung Villach gestaltete sich aufgrund der Steilheit des Geländes schwierig.

An der Suchaktion beteiligten sich der Polizeihubschrauber "Libelle FLIR", Polizeidiensthundeführer, Rettungshundebrigade, Bergrettung Villach und die Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf mit einem Boot.