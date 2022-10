Weil er gemeinsam mit einem weiteren Kommunalpolitiker in eine Rauferei in seiner Heimatgemeinde verwickelt gewesen sein soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt derzeit gegen den Ossiacher Bürgermeister Gernot Prinz (FPÖ). Im Raum steht der Verdacht der schweren Körperverletzung im Zuge des Raufhandels, bei dem ein weiterer Festbesucher verletzt worden sein soll.

Selbstladegewehr mit Schalldämpfer

Abgesehen davon beschäftigen sich Polizei und Staatsanwaltschaft aber noch mit einer anderen Causa - und zwar soll der Kommunalpolitiker eine illegale Waffe besessen haben. Das bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt: "Der Betroffene hat offiziell eine Waffenbesitzkarte und besitzt legal zwei halbautomatische Waffen." Bei einer Nachschau im Zuge eines ausgesprochenen Waffenverbots entdeckte die Polizei jedoch noch eine weitere Waffe, ein Selbstladegewehr. Kitz: "Auf dieser sichergestellten Waffe war ein Schalldämpfer angebracht. Diesen darf man nicht haben, daher ist die Waffe illegal." Man ermittle, so Kitz, aufgrund von Paragraf 50 des Waffengesetzes.

Übliches Prozedere

Was den Grund der Nachschau betrifft, verweist Kitz auf die Feldkirchner Behörde. Zum konkreten Fall will Bezirkshauptmann Dietmar Stückler nichts sagen, erklärt jedoch das allgemeine Prozedere: "Wenn der Verdacht einer Gewalttat auftaucht, dann ist ein Waffenverbot zu erlassen. Die Polizei wird in diesem Fall beauftragt, den Waffenverbotsbescheid zuzustellen und die im Besitz befindlichen Waffen sicherzustellen. Wenn sich die Unschuld des Betroffenen herausstellt, wird das Verbot sofort wieder aufgehoben. Sollte sich durch die Justiz die Schuld herausstellen, bleibt das Verbot aufrecht."

"Bei lizenziertem Büchsenmacher gekauft"

Prinz selbst bestätigt in einer schriftlichen Stellungnahme, dass "der Verdacht der Übertretung nach dem Waffengesetz besteht". Bei der betreffenden Waffe handle es sich um eine Waffe der Kategorie B nach dem Waffengesetz. Prinz: "Ein Schalldämpfer ist keineswegs verboten bei einer Waffe der Kategorie B und ein Schalldämpfer ist für jagdliche Verwendung zulässig. Der Schalldämpfer wurde ordnungsgemäß bei einem dafür lizenzierten Büchsenmacher gekauft." Die Antwort auf die Frage, ob es sich um eine Jagdwaffe handelt und ob er selbst Jäger ist, blieb Prinz schuldig. Und auch Bezirksjägermeister Andreas Zitterer darf keine Auskunft darüber geben.

Bürgermeister Gernot Prinz © Helmuth Weichselbraun

Der Betroffene werde, so Kitz, noch von der Polizei einvernommen, Diesen Bericht werde man noch abwarten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.