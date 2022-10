Sie begegneten sich, weil Andrea Steiner-Pirker ihre Freundin in der Kindheit durch einen Umzug aus den Augen verloren hatte und erst als Erwachsene wiederfand und mit ihr auch deren Bruder Roman. Das ist die Kurzfassung der Liebesgeschichte von Andrea Steiner-Pirker (35) und Roman Pirker (41) aus Feldkirchen.

"Amor" war in dem Fall Roman Pirkers Schwester. Seit zweieinhalb Jahren sind die beiden nun ein Paar, ihre Trauung feierten sie mit rund 90 Gästen in Feldkirchen im Gasthaus Planner, dem Heimathaus des Bräutigams. Dort haben sie für den schönsten Tag im Leben die Eisbahn zur Hochzeitstafel "umgebaut". "Meine Cousine ist Künstlerin, sie hat das alles wunderbar gestaltet", schwärmt die frisch gebackene Ehefrau, die bei der Fachhochschule Kärnten am Standort Feldkirchen in der Verwaltung tätig ist. Bräutigam Roman hat als Trockenbauer gerade jede Menge Arbeit.

Deswegen und weil auch das Eigenheim gerade saniert wird, fehlte für ausgedehnte Flitterwochen die Zeit, aber das Paar gönnte sich einen fünftägigen Kurzurlaub in Kaprun. Daheim gibt es noch die beiden Pferde der Braut, denen das Paar seine freie Zeit schenkt - und einem Kätzchen, das zugelaufen ist. Die Braut engagiert sich auch in der Theatergruppe St. Ulrich.