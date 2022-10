Über den Sommer lief der Architekturwettbewerb für das geplante Bildungszentrum in Liebenfels. "Er wurde gemeinsam mit dem Land Kärnten ausgeschrieben", sagt der Liebenfelser Bürgermeister Klaus Köchl. Eine Kommission, die auch aus dem Gemeinderat beschickt wurde, wählte als Siegerprojekt das Projekt eines Feldkirchner Architekten aus. In der letzten Sitzung vor Weihnachten komme das Projekt dann in den Gemeinderat zwecks Vorstellung, "und der Gemeinderat muss ja einen Beschluss fassen zur Beauftragung des Architekten", erklärt Köchl. Auch eine Informationsveranstaltung werde es geben. 2023 gehe es dann los. "In der zweiten Jahreshalbzeit sollten die Ausschreibungen erfolgen, in Absprache mit dem Land", so Köchl.