Mit Umfrage. Die Arbeitswelt hat sich seit Beginn der Coronapandemie verändert. Der künftigen Arbeitsgeneration liegt eine ausgewogene Work-Life-Balance besonders am Herzen. Wir haben uns bei den Jugendlichen in Mittelkärnten umgehört.

Das wünscht sich die St. Veiter und Feldkirchner Jugend am Arbeitsplatz

Viele junge Menschen in den Bezirken Feldkirchen und St. Veit stehen bald vor ihren Lehrabschlussprüfungen oder auch vor der Matura. Kein Wunder, dass die Jugendlichen gezwungen sind, über ihre Zukunft und ihren Arbeitsalltag nachzudenken.

Seit Corona stehen Homeoffice, Gleitzeit und eine ausgewogene Work-Life-Balance hoch im Kurs. Von vielen gewünscht wird vor allem die Viertagewoche. Das Konzept, an vier Tagen in der Woche intensiver zu arbeiten und dafür drei Tage lang Wochenende zu haben, ist für viele eine gute Idee. Vor allem im Fokus auf die längere Freizeit. Wie sich die nächste Arbeitsgeneration ihre Zukunft vorstellt und welche Arbeitsmodelle an Beliebtheit gewonnen haben, das haben wir die Jugendlichen gefragt.

Neben ausreichender Freizeit sind auch ein gutes Arbeitsklima und flexible Arbeitszeiten für die junge Generation in Mittelkärnten sehr wichtig. Doch was ist für Sie das Allerwichtigste bei der Jobwahl? Stimmen Sie ab: