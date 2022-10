Eine kleine Bio-Landwirtschaft auf einer Alm in Zweinitz betreibt Kerstin Mittinger. Sie wollte diese unbedingt weiterführen und fand das perfekte Produkt dafür - die "Artemisia Annua", den einjährigen Beifuß. "Mein Cousin Simon Hainig und ich bauen seit heuer die so genannte Nobelpreispflanze Artemisia im Bezirk an. Simon in Passering und ich in Zweinitz", erklärt Mittinger. Die chinesische Wissenschafterin Youyou Tu erhielt für die Forschung an der Pflanze und den daraus gewonnen Wirkstoff Artemisinin 2015 den Nobelpreis. Der Wirkstoff wird erfolgreich gegen Malaria eingesetzt. Die Pflanze enthält über 200 besondere Wirkstoffe. „Wer die Pflanze kennt, liebt sie einfach", schwärmt Mittinger. Sie sei eine "wahre Superpflanze", vielerorts aber noch unbekannt. Auf den beiden Standorten der Familie ergab die erste Ernte in diesem Jahr auf 500 Quadratmetern Fläche 60 Kilo frisches Blattwerk.

Die Wirkung der Pflanze wird gerade in vielen Studien wissenschaftlich untersucht, Mittinger und Hainig verkaufen sie ab Hof als getrocknetes Blattwerk zum Räuchern. "Ganz etwas Besonderes ist die Kraft sowie der intensive und besondere Duft der Pflanze “, sagt Mittinger.

© KK

"Ich räuchere selbst damit und bin seitdem nicht mehr verkühlt", erzählt die 34-Jährige, die eine Pflanzen- und Kräuter-Ausbildung beim Verein „Freunde naturgemäßer Lebensweise“ (FNL) absolvierte, auch Medien - und Kommunikationswissenschaft studierte sowie bei der Kärntner Landwirtschaftskammer arbeitet und auch als Mitarbeiterin der Kleinen Zeitung tätig ist.

Simon Heinig, hauptberuflich beim Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) tätig, erntet die Pflanze in Passering © KK

„Ich wollte etwas machen, von dem ich zutiefst überzeugt bin,“ sagt Mittinger. „Der Anbau ist natürlich harte Arbeit, aber ich bin immer mit Leidenschaft bei der Sache." Die Liebe zu den Pflanzen habe sie von ihren Großeltern, die schon auf der kleinen Landwirtschaft einen großen Garten angelegt hatten. Künftig wird der einjährige Beifuß auch über einen Shop des St. Veiter "FNL" erhältlich sein. Der Verein ist Österreichs ältester Kräuterverein und setzt sich seit über 30 Jahren für den Erhalt der Natur- und Pflanzenwelt sowie der Weitergabe von Kräuterwissen ein.