"Wir schweben auf Wolke sieben und ich sehe kein Hindernis, warum es nicht so weitergehen sollte" - mit diesen Worten endete die Hofwoche des St. Veiter "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Helmut. Er hat nach turbulenten Tagen - "Zickenalarm" und Tränen inklusive - in Hofdame Petra seine große Liebe gefunden. Auch diese spürte, wie in der Sendung vom Mittwochabend auf ATV zu erfahren war, bereits nach wenigen Tagen "nicht nur Schmetterlinge, sondern schon Hummeln im Bauch."