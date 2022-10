Ein bisher unbekannter Täter betrat am 10. Oktober gegen 17.45 Uhr ein Blumengeschäft im Bezirk Feldkirchen und erkundigte sich bei der alleine im Geschäft anwesenden Verkäuferin nach großen Blumentöpfen. Die Verkäuferin begab sich in der Folge mit dem unbekannten Mann in den hinteren Teil des Blumengeschäftes und zeigte ihm verschiedene Töpfe, wobei der Mann nur in englischer Sprache kommunizierte.

Während sich der Mann und die Verkäuferin im hinteren Geschäftsbereich aufhielten, betrat eine weitere unbekannte männliche Person das Geschäft. Nachdem dieser "Kunde" sich im Kassenbereich umgesehen hatte, begab sich diese Person in den angrenzenden Arbeitsraum und stahl in der Folge aus der dort abgelegten Handtasche die Brieftasche samt Inhalt (mehrere Hundert Euro Bargeld und Papiere) der Verkäuferin.

Von einer Kundschaft, die unmittelbar nach Feststellung des Diebstahles in das Blumengeschäft gekommen war, wurde angegeben, dass zu dem Zeitpunkt, ein größerer PKW, vermutlich goldfarbig (ähnlich einem VW-Bus-Transporter, Neunsitzer) vom Blumengeschäft weggefahren sei. Der Lenker soll einen Bart gehabt haben, Kennzeichen sei ihr keines bekannt.

Jetzt werden weitere Zeugen gesucht, zweckdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Feldkirchen unter der Telefonnummer 059133-2200.