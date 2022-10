Zwei Dinge begleiten Josef Laßnig bereits durch sein ganzes Leben: die Musik und die Polizei. Heute kann er beides miteinander verbinden. Seit über 30 Jahren ist der 54-Jährige bereits Mitglied des Polizeichors Kärnten, inzwischen als stellvertretender Leiter. Zu der Polizei – damals noch Gendarmerie – kam Laßnig durch seinen Onkel, zu dem Chor kam er durch seinen ehemaligen Kommandanten, der ihn einlud, einmal mitzukommen. "Ich komme aus einer musikalischen Familie, habe nach den obligatorischen Flöten-Jahren in der Schule auch in einer kleinen Band gespielt. Und jetzt bin ich seit 1989 in dem Chor." Seither hält der Deutsch-Griffner – heute ist er selbst Kommandant der Polizeiinspektion Feldkirchen – dem Chor die Treue. Mehr noch: Zudem leitet Laßnig die Sängerrunde Deutsch-Griffen.