Immer öfter werden Direktvermarkter in Kärnten Ziel von Dieben. Am Montagabend gab es in der Gemeinde Liebenfels wieder einen Vorfall: Um 21.44 Uhr betraten zwei noch unbekannte Personen mit übergezogenen Kapuzen den Hofladen der Familie Sucher vulgo Alberer und entwendeten ein Wechselgeld-Körbchen, dessen Inhalt auf 80 Euro geschätzt wird.

Ende September gab es mehrere Diebstähle in Hofläden in den Bezirken St. Veit und Klagenfurt Land.

"Unser Hofladen ist nicht weit weg von der Bundesstraße. Die Täter haben das Auto dort geparkt und sind zu Fuß zum Hofladen gegangen", schildert Daniela Fasching den Vorfall, den sie anhand der Bilder der Überwachungskamera rekonstruieren konnte. "Sie haben das Körbchen mit dem Wechselgeld genommen und versucht, die Kassa mit dem bezahlten Geld der Kunden zu entwenden. Diese ist aber zum Glück angeschraubt. Sie haben sie nicht herausbekommen und sind wieder gegangen."

Fasching hat Anzeige erstattet. Hinweise können an die Polizeiinspektion St. Veit an der Glan übermittelt werden.

Neue Öffnungszeiten im Hofladen

Die Hofladenbesitzerin glaubt, dass die mutmaßlichen Täter nicht zum ersten Mal in der Gegend waren: "Die Personen kannten sich aus. Sie wussten genau, wo sie das Auto parken mussten, damit die Kamera es nicht erfasst. Sie haben sich nicht umgeschaut, sondern sind gerade auf die Kassa zugesteuert und haben den Kopf nie in Richtung einer der fünf Kameras gedreht."

Als Konsequenz änderte die Familie die Öffnungszeiten. Die Lebensmittel können nicht mehr 24 Stunden am Tag in der Direktvermarktungshütte gekauft werden. Stattdessen wird um 7 Uhr in der Früh auf-, und um 21 Uhr wieder zugesperrt.