In der Sendung vom 5. Oktober entschied sich der Görtschitztaler ATV-Bauer Helmut für seine Hofdame Petra und stellte sie im Rahmen des Hoffestes gleich seinen Freunden und Nachbarn vor. In der Sendung in dieser Woche, am 12. Oktober, geht für Helmut das Liebesabenteuer weiter. Am Tag nach dem Hoffest ist Petra bereits früh auf den Beinen – und sie weckt ihren Bauern mit einer Tasse Kaffee. Als der Kärntner Teilnehmer am ATV-Format "Bauer sucht Frau" sie sieht, kann er gar nicht die Finger von ihr lassen und sie tauschen leidenschaftliche Küsse aus. Die erste Nacht nach der Entscheidung haben die beiden nicht miteinander verbracht, da sie "die Spannung noch aufbauen" wollen. Beim Frühstück sprechen sie über die gemeinsame Zukunft – und Helmut hat noch einige Überraschungen vorbereitet.