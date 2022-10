18 Grad – wärmer wird es in den Garnituren der Wiener Linien in diesem Winter nicht werden. Vor Kurzem gab das Unternehmen mehrere Energiesparmaßnahmen bekannt. Neben der Temperaturreduktion von zwei Grad wird auch die Beleuchtung eingeschränkt oder sogar, wo möglich, deaktiviert.

Auch in Kärnten müssen sich Öffi-Benützerinnen und -Benützer auf neue klimatische Bedingungen in Zügen und Bussen einstellen. ÖBB und Postbus schrauben an den Temperaturen. Im Sommer kühlen und im Winter heizen die Bundesbahnen ihre Garnituren um zwei Grad weniger. "Die Temperatur in unseren Zügen pendelt sich je nach Außentemperaturen und technischen Rahmenbedingungen zwischen 19 und 25 Grad Celsius ein", sagt Sprecher Herbert Hofer. Das bedeutet eine Strompreiseinsparung von 250.000 Kilowattstunden pro Jahr. Vier Milliarden Euro investiert die Bahn zudem in die Modernisierung der Züge.

Zieltemperatur von 19 Grad

Für die Temperatursteuerung in den Bussen von Postbus sind die Lenkerinnen und Lenker zuständig. "Es gilt eine Zieltemperatur von 19 Grad in den Postbussen", ergänzt Rosanna Zernatto-Peschel von der ÖBB-Pressestelle. Auch in den Büroräumen sind die Mitarbeiter zu Energiesparmaßnahmen angehalten.

Lokführer und Buslenker werden ohnehin auf energie- und spritsparende Fahrweisen ausgebildet. "Bei Postbus werden dafür intern eigene Spritspar-Wettbewerbe abgehalten", sagt Hofer.

Lenker können Temperatur in Kabine regulieren

Auch die Lenker der KMG-Busflotte in Klagenfurt sind auf spritsparendes Fahren gedrillt. Klimatisch wird sich in den Garnituren jedoch nichts ändern. "Vorausschauend haben wir bereits 2018 begonnen, die Innentemperatur der Jahreszeit anzupassen", erzählt Gernot Weiss, Leiter der Mobilität in der Klagenfurt Mobil GmbH. Seit vier Jahren wird die Raumtemperatur in den Bussen im Sommer auf höchstens 26 Grad und im Winter auf 20 Grad reguliert. "Die Klimaanlagen werden zentral auf diese Temperaturen eingestellt", sagt Weiss. Eine eigene Klimazone herrscht in den abgetrennten Kabinen der Busfahrerinnen und Busfahrer. Diese können in ihrem Bereich die Temperatur unabhängig und nach eigenem Ermessen regulieren.

Durch das ständige Öffnen und Schließen der Türen wird die eingestellte Raumtemperatur jedoch nur schwer erreicht. Somit greift man auch auf weitere Energiesparmaßnahmen zurück. "Mit 2016 wurde begonnen, die Außen- und Innenbeleuchtung in den neu zu beschaffenden Bussen mit LED-Technik auszurüsten." Emissionsarme "MildHybrid-Busse" sorgen zudem für eine Kraftstoffersparnis in Höhe von zehn Prozent gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen.