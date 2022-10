Nachdem die Zweinitzwinkelstraße in der Gemeinde Weitensfeld in einem schlechten Zustand war und an vielen Stellen bereits Schlaglöcher und Verdrückungen hatte, musste sie dringend saniert werden. Der Verbindungsweg führt zu 25 Höfen, erschließt 900 Hektar Wald und 270 Hektar landwirtschaftliche Flächen und wird daher dementsprechend stark genutzt. "Besonders die schweren land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeuge haben der Zweinitzwinkelstraße in den vergangenen Jahren massiv zugesetzt. Nach der umfassenden Sanierung ist der Asphalt nun auch auf Schwerverkehr ausgelegt", sagt Landesrat Martin Gruber (ÖVP), der für den Erhalt des ländlichen Wegenetzes in Kärnten zuständig ist.

Der 4,6 Kilometer lange Verbindungsweg, der von der Ortschaft Zweinitz an der B 93 Gurktalstraße das gesamte Gebiet bis Hundsdorf erschließt, wurde abschnittsweise saniert. 2021 wurde ein 1,3 Kilometer langes Teilstück aufgefräst, verstärkt und asphaltiert. Heuer folgten weitere 1,3 Kilometer. Die Kosten für die beiden Abschnitte liegen bei 544.000 Euro, wovon rund 220.000 Euro über das Agrarreferat von Martin Gruber finanziert wurden. Der Rest wurde über die Gemeinde Weitensfeld aufgebracht.

500.000 Euro fließen 2023

Diese Woche wurde der sanierte Abschnitt der Zweinitzwinkelstraße offiziell eröffnet. Die verbleibenden zwei Kilometer werden nächstes Jahr saniert, die Kosten für den letzten Abschnitt werden auf rund 500.000 Euro geschätzt.