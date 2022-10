Die Landjugend St. Urban veranstaltet am Freitag, dem 14. Oktober, ihr erstes Landjugendfest: Eine "Strohhuatdisco" in der Mehrzweckhalle St. Urban. Anlass dafür ist das fünfjährige Bestehen der Gruppe rund um Obmann Alexander Rauter und Leiterin Sarah Winkler.

"Wir sind bei Wettbewerben und Turnieren der anderen Landjugenden immer gern dabei und pflegen auch das Volkstanzen", erklärt Sarah Winkler. Außerdem fördern gemeinschaftliche Unternehmungen wie Paintball-Spielen, Go Kart-Fahren und Eisstockschießen die Freundschaften der Jugendlichen am Land: "Der Spaß soll nicht zu kurz kommen." Das gilt natürlich auch für das erste große Fest der Landjugend St. Urban. So bekommt jede Person, die mit einem Strohhut erscheint, ein Getränk gratis. Die Leiterin der Landjugend gibt die Marschroute vor: "Wir freuen uns auf einen lustigen Abend und möchten den Besucherinnen und Besuchern die Chance geben, nach der Coronazeit gemeinsam zu lachen, zu tanzen und zu feiern." Musikalisch begleitet wird das Jubiläumsfest von den "Party Buam mit Madl", danach heizt das "MK DJ Team" den Gästen ein.

Bräuche und Tradition pflegen

Derzeit zählt die Landjugend St. Urban 33 Mitglieder. Gegründet wurde sie am 23. September 2017 mit dem Ziel, "Traditionen und Bräuche zu pflegen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten". Matthias Kogler und Christina Eggerer fungierten bei der Gründung als Obmann und Mädelleiterin.