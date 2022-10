Ein 54-jähriger Mann aus Klagenfurt führte am Freitag gegen 11.55 Uhr im öffentlichen Bereich eines Landmaschinenbetriebes in Feldkirchen Wartungs- und Reinigungsarbeiten an einer landwirtschaftlichen Maschine durch. Eine zuvor angebrachte Hebewinde wurde durch einen Eisensteher getauscht. Nach dem Tausch kippte ein Teil der Maschine zu Boden und erfasste den Mann.

Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in UKH Klagenfurt gebracht.