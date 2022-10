Ob Milch, Eier, Saft, Nudeln oder saisonales Gemüse, all das findet man in den Selbstbedienungshütten des Biohofs Brandstätter in Feldkirchen. Diese Vielfalt ist es auch, auf die Stefanie und Gundolf Natmeßnig besonders stolz sind: "Unser Betrieb lebt von seiner Vielfalt. Wir versuchen, alles, was am Hof anfällt, zu vermarkten und den Kreislauf zu schließen", erklärt Gundolf Natmeßnig.

Deshalb findet man neben Eiern auch Nudeln in den Selbstbedienungshütten. Diese werden aus hochwertigen aber nicht verkaufbaren Eiern hergestellt, denn so wird kein Produkt weggeworfen: "Das ist immer unser Ziel gewesen, dass wir alles verwerten", sagt der Landwirt. So werden auch die Tiere selbst am Ende ihrer Lebenszeit zu Suppenhühnern, die auf Vorbestellung ebenfalls am Hof in St. Stefan erhältlich sind.

Neben den rund 350 Hühnern gehören auch acht Milchkühe zum Biohof, neben der Direktvermarktung ist die Milchwirtschaft das zweite Standbein des Betriebs. Deswegen sind auch verschiedenste Milchprodukte der Familie Natmeßnig erhältlich. Als Bio-Betrieb ist bei ihnen jedes pflanzliche Produkt, wie der selbst gemachte Apfelsaft, ohne den Einsatz von Pflanzenschutz- oder Düngemittel entstanden. "Der Schritt, ein Bio-Betrieb zu werden, war für uns nicht schwierig, weil wir immer schon ohne diese Mittel gearbeitet haben – nur die Büroarbeit und die Kontrollen sind mehr geworden", sagt Natmeßnig.

Zu finden sind die Produkte in den Selbstbedienungshütten in St. Stefan, direkt beim Hof der Familie Natmeßnig oder in der Villacherstraße. Derzeit findet man dort auch selbst angebaute Bio-Kartoffeln.